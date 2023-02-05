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Politico: бойцы ВСУ иногда самовольно оставляют позиции на передовой, чтобы спастись

Армия
Politico: бойцы ВСУ иногда самовольно оставляют позиции на передовой, чтобы спастись

Военнослужащие ВСУ заявили, что некоторые украинские солдаты оставляют позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели, пишет Politico.

В публикации говорится, что из-за нехватки людей и боеприпасов иногда украинские солдаты вынуждены бросать занимаемые рубежи. Известны случаи, когда бойцы ВСУ выступали против решений командования, напивались и вели себя неподобающе.

«Иногда оставить позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели», — заявил один из украинских военных.

Он добавил, что в украинских войска есть проблемы с дисциплиной из-за неэффективности командования и отсутствия ротаций.
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