Союзники Киева призывают МВФ одобрить кредит на 16 млрд долларов

Киев, 5 февраля. Союзники Украины подталкивают МВФ к окончательной доработке кредитной программы на сумму от 14 до 16 млрд долларов, чтобы укрепить финансовое положение Киева. Об этом сообщает агентство Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита и завершить переговоры до весны. ЕС выделил ранее 18 млрд евро на покрытие дефицита финансирования, однако ближайшие партнеры Киева требуют международных кредиторов активизировать свои усилия для оказания дальнейшей поддержки.
«Ожидается, что другие международные доноры, включая G7 и международные финансовые институты, покроют остальную часть потребности в финансировании», — отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Он добавил, что программа МВФ для Киева будет иметь «определенный сигнальный эффект», который «может вызвать дальнейшую поддержку доноров». Домбровскис подчеркнул, что чем раньше будет получен кредит, тем лучше.
Министерство финансов США также подтолкнуло ранее МВФ к быстрому обеспечению новой финансовой помощи для Украины. Киев настаивал на финансировании от МВФ еще с октября, но переговоры были приостановлены из-за условий кредитования, которые страна не может обеспечить из-за трудностей с погашением заимствований.
Европейский инвестиционный банк заявил, что может продолжить финансирование «рискованных» проектов для Киева только в том случае, если страны ЕС предоставят дополнительные гарантии.
«Если вы хотите, чтобы мы делали больше, нам нужна поддержка, потому что то, что мы делаем в Украине, чертовски рискованно», — отметил председатель кредитного подразделения ЕС Вернер Хойер.