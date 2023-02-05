Союзники Киева призывают МВФ одобрить кредит на 16 млрд долларов

Министерство финансов США также подтолкнуло ранее МВФ к быстрому обеспечению новой финансовой помощи для Украины. Киев настаивал на финансировании от МВФ еще с октября, но переговоры были приостановлены из-за условий кредитования, которые страна не может обеспечить из-за трудностей с погашением заимствований.