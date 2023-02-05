ГИБДД призвала петербуржцев соблюдать осторожность из-за гололеда на дорогах

Петербуржцы неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову на плохую работу коммунальщиков и нехватку спецтехники. Однако градоначальник до сих пор не смог вывести уборку улиц на приемлемый уровень, чтобы люди не попадали в травмпункты, а машины — в аварии.