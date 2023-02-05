ГИБДД призвала петербуржцев соблюдать осторожность из-за гололеда на дорогах

Дороги Петербурга и Ленинградской области покрылись льдом, поэтому автовладельцев призвали быть предельно внимательными и осторожными.
На обледенелой трассе сцепление колес с асфальтовым покрытием значительно снижается, поэтому существует риск попасть в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
«Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД также посоветовали водителям заранее снижать скорость при торможении. Осторожность следует проявлять и пешеходам при пересечении проезжей части, поскольку тормозной путь машины на скользкой дороге сильно увеличивается.
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