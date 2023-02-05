Врач-косметолог Цатурова рассказала, какие процедуры сделали Зудина и Проклова ради омоложения

Знаменитости часто прибегают к процедуре омоложения с помощью хирургических операций, инъекций красоты или аппаратных манипуляций. Врач-косметолог Нелли Цатурова заметила, что воспользовались методами современной косметологии актрисы Марина Зудина и Елена Проклова.
Звезды с возрастом только молодеют. Благодаря врачам-косметологам и пластическим хирургам они разглаживают себе морщины, делают безупречный овал лица и избавляются от лишней кожи вокруг глаз. Цатурова рассказала, к каким процедурам прибегли Зудина и ее коллега Проклова.
Так, вдова режиссера Олега Табакова сделала контурную пластику лица и избавилась от носослезной борозды с помощью введения гиалуроновой кислоты, а также восполнила объем скуловой области. Нитевой лифтинг придал овалу 57-летней актрисы четкости и подтянул среднюю треть лица, пишет kp.ru.
69-летняя Проклова сделала инъекции коллагена, контурную пластику губ и блефаропластику. С помощью введения нейропротеина актриса добилась лифтинга лба и бровей.
Молодые артистки тоже не обходятся без омолаживающих процедур. Так, актриса Екатерина Варнава колола в лицо ботокс, а также уменьшила овал лица при помощи аппарата альтера. Певица Anna Asti сделала коррекцию губ, носа и мимических морщин.