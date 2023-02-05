Врач-косметолог Цатурова рассказала, какие процедуры сделали Зудина и Проклова ради омоложения

Звезды с возрастом только молодеют. Благодаря врачам-косметологам и пластическим хирургам они разглаживают себе морщины, делают безупречный овал лица и избавляются от лишней кожи вокруг глаз. Цатурова рассказала, к каким процедурам прибегли Зудина и ее коллега Проклова.