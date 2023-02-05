Путин по телемосту откроет аэропорты сразу в нескольких городах России

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе откроет аэропорты сразу в нескольких городах страны, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Фрагмент передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Из него следует, что Путин присоединится к открытию новых воздушных гаваней в режиме телемоста. Вдобавок глава государства поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием.
Помимо этого, в программе упоминается о планах Путина посетить на следующей неделе один из российских регионов, провести заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и вручить премии молодым ученым.
Напомним, День работника гражданской авиации празднуют в России 9 февраля. Он приурочен к дате возникновения отечественного воздушного флота.