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Путин по телемосту откроет аэропорты сразу в нескольких городах России

Общество
Путин по телемосту откроет аэропорты сразу в нескольких городах России

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе откроет аэропорты сразу в нескольких городах страны, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Фрагмент передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Из него следует, что Путин присоединится к открытию новых воздушных гаваней в режиме телемоста. Вдобавок глава государства поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием.

Помимо этого, в программе упоминается о планах Путина посетить на следующей неделе один из российских регионов, провести заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и вручить премии молодым ученым.

Напомним, День работника гражданской авиации празднуют в России 9 февраля. Он приурочен к дате возникновения отечественного воздушного флота.
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