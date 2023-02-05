Путин по телемосту откроет аэропорты сразу в нескольких городах России

Фрагмент передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Из него следует, что Путин присоединится к открытию новых воздушных гаваней в режиме телемоста. Вдобавок глава государства поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием.