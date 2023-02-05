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Миланов: США могут использовать Польшу, Болгарию и Румынию в качестве «пушечного мяса» в противостоянии с РФ

Армия
Миланов: США могут использовать Польшу, Болгарию и Румынию в качестве «пушечного мяса» в противостоянии с РФ

США хотят использовать прибалтийские страны, Польшу, Болгарию и Румынию как «пушечное мясо» в будущих вооруженных конфликтах с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Симеон Миланов.

По его мнению, Украина будет не последней страной, которую Вашингтон втянет в военное противостояние с Россией, а самым вероятным противником станет Польша. Известно, что Варшава в прошедшем году начала оснащать свои Вооруженные силы новым оружием. Миланов предположил, что это может стать косвенным признаком превращения Польши в военный плацдарм США.

Также он считает, что Болгария и Румыния могут быть втянуты в конфликт, ведь там находится несколько американских военных баз и три порта — Варна, Бургас и румынская Констанца.

«Учитывая тот факт, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, а их стратегическое положение представляет угрозу российскому черноморскому побережью, шанс расширения конфликта на Украине на нашу территорию (Болгарию. — Прим. ред.) не мал», — сказано в статье.

Эксперт заключил, что американцы не станут погибать в случае вооруженного конфликта в этих странах, а в качестве «пушечного мяса» выступит местное население.
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