Миланов: США могут использовать Польшу, Болгарию и Румынию в качестве «пушечного мяса» в противостоянии с РФ

По его мнению, Украина будет не последней страной, которую Вашингтон втянет в военное противостояние с Россией, а самым вероятным противником станет Польша. Известно, что Варшава в прошедшем году начала оснащать свои Вооруженные силы новым оружием. Миланов предположил, что это может стать косвенным признаком превращения Польши в военный плацдарм США.