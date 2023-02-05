Северокорейские хакеры украли с криптовалютных бирж 1,7 млрд долларов

В 2022 году хакеры из Северной Кореи украли 1,7 млрд долларов с криптовалютных бирж. В частности, речь идет о представителях северокорейской группировки Lazarus Group, сообщается в отчете платформы блокчейн-аналитики Chainalysis.
Всего в прошлом году было украдено 3,8 млрд долларов в криптовалюте. Годом ранее данный показатель составлял 3,3 млрд долларов.
Отмечается, что большая часть хакерских атак, 82%, относятся к так называемым DeFi — децентрализованным финансовым протоколам. Взломы такого рода принесли хакерам в 2022 году 3,1 млрд долларов от общего объема украденного.