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Северокорейские хакеры украли с криптовалютных бирж 1,7 млрд долларов

Экономика
Северокорейские хакеры украли с криптовалютных бирж 1,7 млрд долларов

В 2022 году хакеры из Северной Кореи украли 1,7 млрд долларов с криптовалютных бирж. В частности, речь идет о представителях северокорейской группировки Lazarus Group, сообщается в отчете платформы блокчейн-аналитики Chainalysis.

Всего в прошлом году было украдено 3,8 млрд долларов в криптовалюте. Годом ранее данный показатель составлял 3,3 млрд долларов.

Отмечается, что большая часть хакерских атак, 82%, относятся к так называемым DeFi — децентрализованным финансовым протоколам. Взломы такого рода принесли хакерам в 2022 году 3,1 млрд долларов от общего объема украденного.
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