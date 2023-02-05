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FT: обещанные Украине танки Abrams требуют значительной логистической поддержки

Армия
FT: обещанные Украине танки Abrams требуют значительной логистической поддержки

Обещанные Киеву танки Abrams нуждаются в значительной материально-технической поддержке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Вашингтон пообещал украинской армии 31 единицу своих танков Abrams M1A2, но их нужно еще изготовить. Аналитики Financial Times подчеркивают, что на протяжении длительного времени бронетанковые части армии США испытывали сложности из-за длинных логистических цепочек, необходимых для поддержания технического уровня Abrams в боевых условиях.

Эксперты FT уверены, что Киеву еще придется пожалеть о поставках M1 Abrams, так как украинской армии необходима техника, которая просто «хорошо работает».
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