FT: обещанные Украине танки Abrams требуют значительной логистической поддержки

Вашингтон пообещал украинской армии 31 единицу своих танков Abrams M1A2, но их нужно еще изготовить. Аналитики Financial Times подчеркивают, что на протяжении длительного времени бронетанковые части армии США испытывали сложности из-за длинных логистических цепочек, необходимых для поддержания технического уровня Abrams в боевых условиях.