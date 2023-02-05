Экс-премьер Израиля раскрыл неожиданную деталь о проектах договора между Москвой и Киевом

Напомним, что политик играл посредническую миссию в самом начале российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Беннет в ходе интервью, которое было размещено на его YouTube-канале, рассказал, что Москва и Киев в рамках диалога разработали огромное количество проектов мирного договора.