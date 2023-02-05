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Экс-премьер Израиля раскрыл неожиданную деталь о проектах договора между Москвой и Киевом

Политика
Экс-премьер Израиля раскрыл неожиданную деталь о проектах договора между Москвой и Киевом

Бывший руководитель кабинета министров Израиля Нафтали Беннет поделился довольно занимательными подробностями о переговорном процессе по украинскому кризису.

Напомним, что политик играл посредническую миссию в самом начале российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Беннет в ходе интервью, которое было размещено на его YouTube-канале, рассказал, что Москва и Киев в рамках диалога разработали огромное количество проектов мирного договора.

«У нас было 17-18 черновиков», — уточнил он.

Однако ни один из этих документов до сих пор не был представлен широкой общественности, добавил экс-глава израильского кабмина. Соответствующая информация была обнародована 5 февраля.
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