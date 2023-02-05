Врач Давидян перечислил вызывающие изжогу популярные продукты

Людям, которые страдают от изжоги, следует строже контролировать рацион питания. Продукты, провоцирующие дискомфортные ощущения, перечислил врач превентивной медицины, кандидат медицинских наук Ованес Давидян.
Специалист заявил, что продуктами, вызывающими изжогу, являются томаты. Людям с таким недугом следует отказаться не только от свежих, но и от консервированных овощей, а также от томатных сорусов.
«И особенно шоколад, поскольку он содержит кофеин. По этой же причине не всегда полезными для желудка бывают чай, кофе и другие напитки с кофеином», — рассказал медик в беседе с «Газетой.Ru».
Изжога может возникнуть после употребления жареных блюд. Если человек страдает от этого недуга, ему следует готовить продукты методом варки, тушения или на пару.