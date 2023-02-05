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Врачи из Китая нашли взаимосвязь между размером талии и продолжительностью жизни человека

Общество
Врачи из Китая нашли взаимосвязь между размером талии и продолжительностью жизни человека

Размер талии может помочь спрогнозировать продолжительность жизни человека. Об этом сообщает китайский портал Sina. Как утверждают специалисты, большой размер талии свидетельствует о наличии проблем со здоровьем.

Эксперты отмечают, что особо опасным считается так называемый "пивной живот", который является признаком абдоминального ожирения. Жир на животе может привести к развитию смертельно опасных заболеваний, в том числе диабета и гиперлипидемии. При этом зачастую такие заболевания начинают развиваться медленно и незаметно для пациента.

Опасность также представляет гипертриглицеридемическая талия. Данный термин используется для описания талии, чей размер превышает 90 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин. Такой размер талии является фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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