Врачи из Китая нашли взаимосвязь между размером талии и продолжительностью жизни человека

Эксперты отмечают, что особо опасным считается так называемый "пивной живот", который является признаком абдоминального ожирения. Жир на животе может привести к развитию смертельно опасных заболеваний, в том числе диабета и гиперлипидемии. При этом зачастую такие заболевания начинают развиваться медленно и незаметно для пациента.