The Guardian: секретный батальон спецназа ВСУ пытался устроить диверсии в России

Бойцы секретного батальона украинского спецназа, связанного с националистической организацией «Братство» (экстремистское формирование, запрещенное на территории РФ), планировали диверсии в России, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на представителей подразделения.
Собеседники издания отметили, что в ходе подготовки диверсий формировались оперативные группы. Их задачей является поиск безопасного пути в Россию, в том числе за счет изучения опыта контрабандистов.
В конце минувшего года четверо диверсантов предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Все они были ликвидированы.