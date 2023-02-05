Военкор Симонов: отряды ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои в Красной Горе под Бахмутом

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои в населенном пункте Красная Гора к северу от Бахмута. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» он опубликовал видео с одной из захваченных позиций противника. В кадр попали тела ликвидированных солдат ВСУ, а также боекомплект украинских военных.
«Результат утреннего штурма позиций ВСУ в Красной горе бойцами ЧВК «Вагнер», — подписал Симонов.
Военкор отметил, что, вопреки сообщениям в СМИ, населенный пункт еще не перешел под контроль российских подразделений. Симонов подчеркнул, что в Красной Горе продолжаются тяжелые столкновения. ВСУ несут в боях с ЧВК «Вагнер» крупные потери.
«Вагнеровцы» также продолжают перемалывать оборону противника в городской черте Бахмута. Ранее корреспонденты ФАН рассказали о ситуации на позициях «оркестра» на юге города, где «музыканты» добились существенных успехов после полной зачистки северных окраин поселка Опытное. Украинские формирования оказывают наступающим штурмовикам жесткое сопротивление, причем, по информации бойцов ЧВК, на этом участке фронта бои ведут не только военнослужащие ВСУ, но и члены националистических батальонов.