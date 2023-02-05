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Экс-премьер Израиля Беннет рассказал, как пил с Путиным водку в Сочи

Политика
Экс-премьер Израиля Беннет рассказал, как пил с Путиным водку в Сочи

Российский лидер Владимир Путин потчевал экс-главу израильского кабмина Нафтали Беннета водкой. Это произошло во время визита второго в Сочи два года назад.

Как рассказал политик, их встреча длилась несколько часов. Они долго разговаривали на самые разные темы и обсуждали историю. Затем они погуляли по набережной, а после Путин позвал гостя в свои покои, которые располагаются в местной резиденции.

«Он (Путин. — Прим.ред.) спрашивает: "Что будете? Водку?" Там только мы втроем — я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно — у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», — рассказал Беннет.

Экс-глава Правительства Израиля уточнил, что президент России вел себя довольно вежливо и проявлял гостеприимство. Соответствующее признание Беннет сделал в ходе интервью, которое было размещено на его YouTube-канале.
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