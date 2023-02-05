Спортивный директор «ПСЖ» Кампуш обвинил «Челси» в срыве аренды Зиеша

Спортивный директор французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш объяснил, почему сорвалась аренда полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Функционер обвинил боссов «аристократов» в непрофессионализме.
Капитан национальной сборной Марокко был не против продолжить карьеру в Париже, однако в последний момент «Челси» заблокировал сделку. Кампуш считает, что руководство лондонского клуба могло сработать лучше.
«Зиеш? Мы сделали все. Но, как и со всеми трансферами, все три стороны должны отработать на высшем уровне. Это сделал «ПСЖ», сам Зиеш, но, к сожалению, в последний момент не «Челси»», — цитирует специалиста Telefoot.
Напомним, «ПСЖ» и «Челси» договорились об аренде Зиеша в последний день трансферного окна. Сделка сорвалась по причине того, что «аристократы» не выслали в Париж необходимые трансферные бумаги.