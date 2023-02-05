Власти Техаса объявили о стихийном бедствии из-за последствий мощного снежного шторма

Остин, 5 февраля. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима стихийного бедствия из-за последствий зимнего шторма, который обрушился на штат во второй половине недели.
«Благодаря этому объявлению о стихийном бедствии мы сможем оказать дополнительную помощь жителям Техаса и общинам, которые пострадали от материального ущерба и локальных отключений электроэнергии в результате этого ледяного шторма», — говорится в заявлении губернатора.
В результате непогоды, которая обрушилась на юг США, погибли по меньшей мере 10 человек. Тысячи домов остались без электричества.
Согласно информации портала PowerOutage.us, который отслеживает перебои в энергоснабжении, по состоянию на вечер субботы в Техасе без света оставались более 90 тысяч человек. Наиболее пострадавшими населенными пунктами стали Остин, а также район Даллас — Форт-Уэрт.
Как сообщили власти, в настоящее время режим стихийного бедствия объявлен в семи округах штата, однако этот список может быть расширен по мере уточнения масштабов ущерба.
Пока Техас оправляется от ледяного шторма, северо-восток США остается в эпицентре фронта арктического воздуха, который привел к рекордному похолоданию. По сообщениям синоптиков, на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире в пятницу вечером был зафиксирован абсолютный рекорд холода за всю историю страны, который составил минус 78 градусов Цельсия.