Власти Техаса объявили о стихийном бедствии из-за последствий мощного снежного шторма

Пока Техас оправляется от ледяного шторма, северо-восток США остается в эпицентре фронта арктического воздуха, который привел к рекордному похолоданию. По сообщениям синоптиков, на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире в пятницу вечером был зафиксирован абсолютный рекорд холода за всю историю страны, который составил минус 78 градусов Цельсия.