В России стартовали продажи японского автомобиля Toyota Land Cruiser 79

Российские автодилеры запустили поставки японских пикапов пикапы Toyota Land Cruiser 79. Предложения о продаже этих автомобилей опубликованы на официальных дилерских сайтах.
Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной оборудован гидроусилителем руля, пятиступенчатой механической полноприводной системой, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, трехспицевым рулем, мультимедийной системой и многими другими компонентами.
Длина автомобиля составляет 5220 мм, ширина – 1690 мм, а высота – 1955 мм. Пикап оснащен бензиновым турбомотором 4.0 мощностью 228 л.с.