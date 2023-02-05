Гипнотические рывки: сомнолог Белинская рассказала, с чем связаны сонные вздрагивания

Порой во время сна человек может резко проснуться. Такой феномен называется «гипнотический рывок». Врач-сомнолог, кардиолог Белинская Наталья рассказала корреспонденту ФАН про особенности резких вздрагиваний во время сна.
По словам врача, такие рывки происходят часто во время засыпания. В какой-то момент мозг человека резко просыпается, затем наблюдается учащенный пульс, неровное дыхание и небольшая потливость. Эксперт отметила, что таких гипнотических рывков может быть несколько за ночь.
«Гипнотические рывки безопасны для человека. Но люди все равно начинают думать, что у них остановка дыхания или проблемы с сердцем, панические атаки. Это вот то, о чем чаще всего начинаем думать, пытаясь как-то данное состояние описать», — отметила врач.
Также сомнолог отметила, что данное состояние, которое вызывает резкое пробуждение во время сна, до конца не изучено учеными. Считается, гипнотические рывки — сбой в нервной системе, при погружении в сон происходит резкая активация организма.
Сонные рывки можно охарактеризовать несколькими теориями. Самая популярная из них — это когда мышцы быстро расслабляются, а головной мозг воспринимает такое состояние падением. В этот момент он резко пробуждается и подавая импульсы по всему организму, пытается предотвратить эффект «падающего тела».
«Эта теория обоснована. Когда люди засыпают, они, грубо говоря, отстраняются от внешнего мира, все реакции снижены на опасности, которые снаружи. Поэтому действительно при засыпании наш организм несколько раз убеждается, что все безопасно и ему ничего не угрожает. Такие гипнотические рывки, возникают на фоне полной тишины или наоборот, например, где-то небольшой маленький звук, который не должен так сильно напугать, приводит к резкой активации, потому что мозг уже засыпает», — рассказала сомнолог.
Несмотря на то, что данное явление считается безопасным для человека, врач дала рекомендации для борьбы с гипнотическими рывками. Первое, что нужно сделать — это снизить эмоциональную и информационную нагрузку. Помимо этого, желательно перед сном отложить все гаджеты и приглушить свет. Также Белинская посоветовала уменьшить количество стимуляторов в течение дня, например, зеленый чай, кофе и другие напитки, тонизирующие работоспособность мозга.