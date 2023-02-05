Гипнотические рывки: сомнолог Белинская рассказала, с чем связаны сонные вздрагивания

Несмотря на то, что данное явление считается безопасным для человека, врач дала рекомендации для борьбы с гипнотическими рывками. Первое, что нужно сделать — это снизить эмоциональную и информационную нагрузку. Помимо этого, желательно перед сном отложить все гаджеты и приглушить свет. Также Белинская посоветовала уменьшить количество стимуляторов в течение дня, например, зеленый чай, кофе и другие напитки, тонизирующие работоспособность мозга.