Осужденной в Бразилии на 116 лет бывшей киберспортсменке Шайен Викторио смягчили приговор

Как сообщает портал Escorenews.com, судья Сан-Паулу установил, что приговор Викторио был вынесен ошибочно из-за серьезных недочетов в документах суда первой инстанции. Помимо этого, ее адвокат заявил, что Викторио уже компенсировала ущерб пострадавшим, поэтому сторона защиты хочет ходатайствовать о снятии с экс-киберспортсменки всех обвинений.