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Осужденной в Бразилии на 116 лет бывшей киберспортсменке Шайен Викторио смягчили приговор

Общество
Осужденной в Бразилии на 116 лет бывшей киберспортсменке Шайен Викторио смягчили приговор

Суд в Бразилии смягчил приговор экс-киберспортсменке Шайен Викторио, приговоренной к 116 годам лишения свободы за мошенничество. Срок ей сократили до трех лет девяти месяцев.

Как сообщает портал Escorenews.com, судья Сан-Паулу установил, что приговор Викторио был вынесен ошибочно из-за серьезных недочетов в документах суда первой инстанции. Помимо этого, ее адвокат заявил, что Викторио уже компенсировала ущерб пострадавшим, поэтому сторона защиты хочет ходатайствовать о снятии с экс-киберспортсменки всех обвинений.

Примечательно, что столь суровый приговор никак не отразился на повседневной жизни Викторио. Обвиняемая по-прежнему находится на свободе и живет с новым мужем в Парагвае.
Шайен Викторио приговор киберспорт
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