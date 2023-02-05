Осужденной в Бразилии на 116 лет бывшей киберспортсменке Шайен Викторио смягчили приговор

Суд в Бразилии смягчил приговор экс-киберспортсменке Шайен Викторио, приговоренной к 116 годам лишения свободы за мошенничество. Срок ей сократили до трех лет девяти месяцев.
Как сообщает портал Escorenews.com, судья Сан-Паулу установил, что приговор Викторио был вынесен ошибочно из-за серьезных недочетов в документах суда первой инстанции. Помимо этого, ее адвокат заявил, что Викторио уже компенсировала ущерб пострадавшим, поэтому сторона защиты хочет ходатайствовать о снятии с экс-киберспортсменки всех обвинений.
Примечательно, что столь суровый приговор никак не отразился на повседневной жизни Викторио. Обвиняемая по-прежнему находится на свободе и живет с новым мужем в Парагвае.