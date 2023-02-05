Смолин: украинский режим может удержать население только обманом и мифами о «зверствах русских»

Киевский режим способен удерживать озлобленных, боящихся всего граждан Украины только густопсовым обманом и мифами о «зверствах русских». Такое заявление сделал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с международной редакцией ФАН.
Жительница освобожденного села Старомлиновка Донецкой области рассказала, как украинские боевики запугивали местное население, что «придут русские и всех убьют». Журналистам удалось поговорить с женщиной в центре села во время раздачи гуманитарной помощи.
«Думали, что звери сюда идут. Все боялись, правда. Когда (ВСУ. — Прим. ред.) уходили, кричали в мегафоны: уходите, через 40 минут Старомлиновку смешают с землей. Придут русские, будут нас убивать.
Нам говорили, что нас резать будут, а они нас кормят, делятся последним. Пьем с одних чашек и тарелок, делимся — они с нами, а мы с ними. Пенсию платят. Гуманитарку привозят, каждый месяц нам дают. Спасибо! Все боятся сказать, а мне 72 года уже, мне бояться нечего», — поблагодарила она, объяснив неразговорчивость односельчан.
Как отметил Смолин, культ смерти пронизал разваливающуюся Украину сверху донизу. Ее жителям тяжело дается осознание, что русские освободительные войска их кормят, а не убивают.
«Только густопсовый обман способен удерживать озлобленных и боящихся всего граждан "незалежной" в повиновении киевскому режиму. Поэтому украинизированное сознание всегда жестко мифологизировано. Населению ежедневно рассказываются небылицы о том, что русские люди, приходя на южнорусские земли, будут резать всех подряд.
На самом деле они меряют Русский мир по самим себе. Если дать им волю, это они готовы уничтожить все живое, даже и на временно занимаемых территориях», — подчеркнул историк.
Ранее Михаил Смолин в беседе с ФАН назвал борьбу Киева с русским языком формой гражданской войны на Украине. По словам эксперта, делается это с целью слома самоидентификации населения «незалежной».