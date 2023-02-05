Смолин: украинский режим может удержать население только обманом и мифами о «зверствах русских»

Нам говорили, что нас резать будут, а они нас кормят, делятся последним. Пьем с одних чашек и тарелок, делимся — они с нами, а мы с ними. Пенсию платят. Гуманитарку привозят, каждый месяц нам дают. Спасибо! Все боятся сказать, а мне 72 года уже, мне бояться нечего», — поблагодарила она, объяснив неразговорчивость односельчан.