Сенатор Пушков поднял на смех Лиз Трасс после слухов о ее возвращении в политику

Времена демагогии, наглости и угроз наступили в Соединенном Королевстве. Так член Совфеда РФ Алексей Пушков поднял на смех экс-главу британского кабмина Лиз Трасс.
Ранее политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале рассказал, что после «долгого зализывания ран» Трасс была замечена на публике. Появились слухи, что она вновь решила вернуться в политику после скандального ухода с поста премьер-министра Великобритании. Пушков, комментируя это, сказал, что позиции у Трасс довольно плохие, однако напора «хоть отбавляй».
«Ни в чем не разбирается, ничего не знает, все провалила, но сейчас в западной политике компетентность не сильно нужна. Сейчас там времена демагогии, наглости и угроз», — написал он в Telegram-канале.
Ранее журналисты Times сообщили, что предшественник Трасс Борис Джонсон также не собирается уходить из политики.