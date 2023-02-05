Сенатор Пушков поднял на смех Лиз Трасс после слухов о ее возвращении в политику

Ранее политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале рассказал, что после «долгого зализывания ран» Трасс была замечена на публике. Появились слухи, что она вновь решила вернуться в политику после скандального ухода с поста премьер-министра Великобритании. Пушков, комментируя это, сказал, что позиции у Трасс довольно плохие, однако напора «хоть отбавляй».