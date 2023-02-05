Масштабные лесные пожары охватили Чили

В связи с увеличением масштаба пожаров Правительство Чили распространило режим ЧС на южный регион Араукания, граничащий с ранее объявленными в Био-Био и Ньюбле. По информации властей, 4 февраля возникло еще 16 пожаров после того, как летние температуры превысили 40 градусов по Цельсию. Более 45 тысяч га густых лесов и ферм уже сгорели в Био-био, Лос-Лагос, Араукания и Ньюбле.