Масштабные лесные пожары охватили Чили

Сантьяго, 5 февраля. Десятки сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров, бушующих в Чили, привели к смерти по меньшей мере 23 человек на фоне сильной жары и ветров. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно официальным данным, масштабные пожары привели к смерти по меньшей мере 23 человек и ранению 979. Более 1100 человек вынуждены были скрыться в убежищах, сотни семей остались без крова.
В связи с увеличением масштаба пожаров Правительство Чили распространило режим ЧС на южный регион Араукания, граничащий с ранее объявленными в Био-Био и Ньюбле. По информации властей, 4 февраля возникло еще 16 пожаров после того, как летние температуры превысили 40 градусов по Цельсию. Более 45 тысяч га густых лесов и ферм уже сгорели в Био-био, Лос-Лагос, Араукания и Ньюбле.
«Одна из проблем сейчас — это повсеместность, наличие нескольких серьезных пожаров одновременно и их быстрое распространение, потому что они превышают физические возможности. И доступность, потому что много пожаров в труднодоступных районах, требующих мер с воздуха», — сообщил агентству Efe эксперт по пожарам Мигель Кастильо.
Правительства Испании, США, Аргентины, Эквадора, Бразилии и Венесуэлы предложили Чили помощь, включая самолеты и пожарных. Национальное агентство лесного хозяйства CONAF сообщило 4 февраля, что команды активно борются с 80 из 231 лесного пожара, 151 из них уже локализован.
Президент Габриэль Борич прервал свои летние каникулы и отправился 3 февраля в Ньюбле и Био-био, пообещав обеспечить всю необходимую поддержку для пострадавших районов. Он добавил, что некоторые пожары могли быть начаты намеренно, но не сообщил подробностей.
По мнению экспертов Efe, интенсивная эксплуатация лесов в сочетании с неразумным заселением лесорубами чужеродных пород, таких как эвкалипт и сосна, и плохим управлением лесами являются некоторыми из причинами трагедии.