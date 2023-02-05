Композитор Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного Дроздова

Композитор Дмитрий Дунаев поделился подробностями состояния ученого-зоолога Николая Дроздова. По словам друга телеведущего, его скоро выпишут домой.
Дроздова госпитализировали с переломами ребер. Как рассказал Дунаев, зоологу стало намного лучше и вскоре его могут выписать.
«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее», — сказал собеседник РИА Новости.
Ведущий передачи «В мире животных» получил травму около недели назад. 85-летний Дроздов поступил в клинику с жалобами на сильную боль.