Эрдоган обсудит с турецким кабмином вопрос присоединения Швеции и Финляндии к НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос присоединения Хельсинки и Стокгольма к военному блоку в ходе совещания с правительством страны. Такой информацией поделился источник из Анкары.
Турция ранее заблокировала заявки Швеции и Финляндии в НАТО из-за позиции этих стран к запрещенным в Анкаре движениям. Затем три государства подписали меморандум, согласно которому страны, изъявившие желание стать членами Альянса, должны выполнить ряд турецких условий. Источник корреспонденту РИА Новости рассказал, что 6 февраля этот вопрос будет затронут на собрании Правительства Турции.
«Наиболее важными вопросами повестки дня являются календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — уточнил он.
Ранее Эрдоган сказал, что Швеция может не надеяться на одобрение ее заявки в НАТО со стороны Анкары. Такое заявление он сделал после сожжения Корана в Стокгольме.