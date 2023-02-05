Маск посмеялся над сбитым ВВС США китайским беспилотным аэростатом

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, который вторгся в воздушное пространство США. В Пекине заявили, что уничтоженное устройство — это отклонившийся от маршрута метеозонд.