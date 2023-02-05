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Маск посмеялся над сбитым ВВС США китайским беспилотным аэростатом

Армия
Маск посмеялся над сбитым ВВС США китайским беспилотным аэростатом

Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над сбитым ВВС США китайским аэростатом, опубликовав мем по мотивам мультфильма «Вверх».

Отмечается, что на картинке показан американский боевой самолет, наносящий удар по воздушным шарам, с помощью которых дом главного героя мультика поднялся в небо.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, который вторгся в воздушное пространство США. В Пекине заявили, что уничтоженное устройство — это отклонившийся от маршрута метеозонд.
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