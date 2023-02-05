Четырех пьяных дебоширов задержали за стрельбу из автомата на западе Москвы

Четверо молодых жителей российской столицы были доставлены в отдел полиции после того, как открыли стрельбу из охолощенного автоматического оружия на западе города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка.
По данным полиции, все произошло накануне ночью на Мичуринском проспекте.
«Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
В отношении задержанных дебоширов проводится проверка.