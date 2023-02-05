Литовские дальнобойщики лишились выгодных поставок в страны СНГ

При этом литовский экспорт в страны СНГ вырос на 4,2%. Например, поставки в Казахстан увеличились в 3 раза, в Киргизию — в 10 раз. Однако дальнобойщикам из Литвы такие заказы не достаются, их выполняют российские или казахские перевозчики.