Литовские дальнобойщики лишились выгодных поставок в страны СНГ

Антироссийская политика Литвы привела к тому, что литовские дальнобойщики не могут перевозить товары в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, потому что путь тогда проходит через Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба автостанции Linava.
При этом литовский экспорт в страны СНГ вырос на 4,2%. Например, поставки в Казахстан увеличились в 3 раза, в Киргизию — в 10 раз. Однако дальнобойщикам из Литвы такие заказы не достаются, их выполняют российские или казахские перевозчики.
Первый удар по литовским перевозкам сделала бывший президент страны Даля Грибаускайте. В 2014 году она потребовала от соответствующих компаний полностью покинуть российский и восточный рынки. Тогда ущерб от ее решения составил 500 млн литов.