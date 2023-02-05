Группа «Кино» выступит в Саратове в рамках первого за много лет тура

Легендарный музыкальный коллектив «Кино» начинает самые масштабные гастроли по стране за всю историю группы. Первое выступление состоится 5 февраля в Саратове.
Группа «Кино» открывает свой первый за много лет тур в Саратове. Мероприятие состоится в ЛДС «Кристалл». Перед этим музыканты ответили на вопросы журналистов.
Участники коллектива отметили, что творчество покойного солиста Виктора Цоя не привязано ни к каким эпохам или обстоятельствам. По словам музыкантов, каждый слушатель может найти что-то свое в текстах их легендарных песен.
После Саратова музыканты планируют отправиться в Тольятти, Казань, Нижний Новгород, Уфу и другие российские города. Всего в феврале запланировано пять концертов. Тур продолжится в апреле и завершиться только в июне.