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Ростех: производство российских БПЛА перейдет на отечественные комплектующие через год

Армия
Ростех: производство российских БПЛА перейдет на отечественные комплектующие через год

Производство беспилотников в России полностью перейдет на отечественные комплектующие через год. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

В эфире телеканала «Звезда» он сообщил, что на текущий момент российские специалисты делают полную сборку, в том числе из своих комплектующих, но что-то приходится замещать компонентами из дружественных стран.

«В перспективе - я думаю, максимум год - мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты», — поделился Артяков.

Помимо этого, он добавил, что для соответствующего перехода у корпорации есть необходимое производство и специалисты.
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