Врач Потешкин назвал способ снижения уровня сахара в крови на рабочем месте

Специалист утверждает, что для выполнения упражнения можно не вставать со стула. Для этого необходимо опускать и поднимать стопу на носок. По словам Потешкина, польза от этого упражнения обусловлена тем, что мышца голени использует глюкозу крови, передает издание «Газета.Ru».