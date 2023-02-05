Врач Потешкин назвал способ снижения уровня сахара в крови на рабочем месте

Уровень сахара в крови можно с легкостью снизить, если выполнить простое упражнение. Об этом заявил врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин. Он поделился своими рекомендациями по улучшению самочувствия.
Специалист утверждает, что для выполнения упражнения можно не вставать со стула. Для этого необходимо опускать и поднимать стопу на носок. По словам Потешкина, польза от этого упражнения обусловлена тем, что мышца голени использует глюкозу крови, передает издание «Газета.Ru».
Упражнение на небольшую камбаловидную мышцу также помогает снизить уровень сахара в крови, отмечает медицинский специалист. Однако для достижения эффекта необходимо выполнять его на регулярной основе.