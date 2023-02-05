Главную роль в фильме «Все везде и сразу» должен был сыграть актер Джеки Чан

Исполнителем главной роли в фантастической комедии Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» должен был стать гонконгский актер Джеки Чан. Об этом в «Шоу Грэма Норта» сообщила актриса Мишель Йео.
По словам знаменитости, она получила от Чана сообщение, в котором актер поздравил ее с успехом киноленты. В том же сообщении он рассказал, что эта роль изначально предназначалась ему.
«Поздравляю вас с фильмом, но знаете ли вы, что ваши ребята сначала предлагали эту роль мне?» — написал он.
Стоит отметить, что эту информацию в марте 2022 года подтвердили и сами постановщики картины. Они отметили, что первоначально хотели видеть Йео в роли жены Чана.