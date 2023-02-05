Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранительные органы защитить его от покушения

Политик отметил, что в последнее время стали все чаще поступать явные угрозы в адрес лиц, занимающих высокопоставленные должности в Израиле. В связи с чем он обратился к правоохранительным органам с призывом предотвратить различные покушения на чиновников и на него, в частности. Слова политика были опубликованы на официальном интернет-ресурсе кабмина.