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Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранительные органы защитить его от покушения

Политика
Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранительные органы защитить его от покушения

Руководитель израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что сотрудники полиции примут все необходимые меры для его защиты. Об этом стало известно 5 февраля.

Политик отметил, что в последнее время стали все чаще поступать явные угрозы в адрес лиц, занимающих высокопоставленные должности в Израиле. В связи с чем он обратился к правоохранительным органам с призывом предотвратить различные покушения на чиновников и на него, в частности. Слова политика были опубликованы на официальном интернет-ресурсе кабмина.

«Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству», — уточнил Нетаньяху.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал, что действия Запада прервали диалог между Москвой и Киевом в начале российской спецоперации на Украине.
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