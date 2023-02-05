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Военнослужащих ВСУ направили за границу на обучение работе с системами ПВО SAMP/T

Армия
Военнослужащих ВСУ направили за границу на обучение работе с системами ПВО SAMP/T

Зенитчики ВСУ отправились за границу для обучения работе с европейской системой противовоздушной обороны (ПВО), заявил командующий воздушных сил Украины Николай Олещук.

По его словам, после завершения учений украинские военные вернутся в страну с комплексами ПВО SAMP/T-Mamba.

«Принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения», – сообщил Олещук.

Подчеркивается, что обещанные Украине системы способны перехватывать баллистические ракеты. В Киеве рассчитывают развернуть их на территории страны за два месяца.
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