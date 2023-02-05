Фитнес-инструктор Тимонов дал советы, которые помогут избежать боли при беге

Фитнес-инструктор также рекомендовал давать телу время для восстановления и проводить силовые тренировки, которые повышают выносливость мышц, сухожилий и костей. Тем, кто все же травмируется во время пробежки, Тимонов советует в первую очередь определить источник боли. Сделать это бывает непросто, если болит вся голень, добавил эксперт.