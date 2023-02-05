Фитнес-инструктор Тимонов дал советы, которые помогут избежать боли при беге

Предотвратить боль при беге помогут несколько простых рекомендаций, заявил фитнес-инструктор Станислав Тимонов. Так, снизить риск появления неприятных ощущений можно, если постепенно увеличивать нагрузку.
Тимонов рассказал «Ридусу», что чаще всего с внезапной стреляющей болью в голени сталкиваются люди, которые занимаются бегом. Избежать ее поможет постепенное увеличение нагрузки с отслеживанием расстояния и скорости бега, считает тренер.
Фитнес-инструктор также рекомендовал давать телу время для восстановления и проводить силовые тренировки, которые повышают выносливость мышц, сухожилий и костей. Тем, кто все же травмируется во время пробежки, Тимонов советует в первую очередь определить источник боли. Сделать это бывает непросто, если болит вся голень, добавил эксперт.