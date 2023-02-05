Наследство актрисы Любови Полищук спровоцировало конфликты между ее детьми

Народной артистки России Любови Полищук не стало в ноябре 2006 года. За время, минувшее с тех пор, дети актрисы так и не сумели поделить ее наследство.
Как стало известно из нового выпуска передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, второй супруг Полищук художник Сергей Цигаль виделся с пасынком Алексеем Макаровым со дня смерти его матери. При этом сам сын актрисы не стал делиться наследством ни с отчимом, ни с сестрой.
Яблоком раздора между родственниками, по некоторым данным, стала квартира покойной знаменитости в центре Москвы, на который после ее смерти стал претендовать Макаров. Отчим притязаний пасынка не признал и прогнал его из апартаментов, в которых проживет вместе с молодой женой.