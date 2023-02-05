Наследство актрисы Любови Полищук спровоцировало конфликты между ее детьми

Как стало известно из нового выпуска передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, второй супруг Полищук художник Сергей Цигаль виделся с пасынком Алексеем Макаровым со дня смерти его матери. При этом сам сын актрисы не стал делиться наследством ни с отчимом, ни с сестрой.