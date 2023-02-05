Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Адыгеи и Краснодарского края

Спасатели подчеркнули, что в горах на высоте более 1,5 тысячи метров сохраняется угроза схода лавин. По их словам, чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если на склоне отсутствуют кустарники и деревья. Особо опасными считаются склоны с крутизной более 45 градусов.