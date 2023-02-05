Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Адыгеи и Краснодарского края

Предупреждение об опасности схода лавин на территории Краснодарского края и Адыгеи продлено до вечера понедельника, 6 февраля. Об этом заявили в пресс-службе кубанского управления МЧС России.
Спасатели подчеркнули, что в горах на высоте более 1,5 тысячи метров сохраняется угроза схода лавин. По их словам, чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если на склоне отсутствуют кустарники и деревья. Особо опасными считаются склоны с крутизной более 45 градусов.
«Если вы попали в зону схода лавины, бегите в сторону, чтобы уйти с ее пути. При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева», — говорится на сайте регионального управления.
Согласно прогнозам синоптиков ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в отдельных районах Кубани ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки в виде мокрого снега. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.