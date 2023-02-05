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Блащак сообщил о развертывании ЗРК Patriot в аэропорту Варшавы

Армия
Блащак сообщил о развертывании ЗРК Patriot в аэропорту Варшавы

Польские власти разместят зенитный ракетный комплекс Patriot в аэропорту Варшава-Бабице. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак

Он подчеркнул, что это значимый элемент подготовки бойцов 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.

«Польские пусковые установки Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт в варшавском Бемово, где они будут развернуты», — заявил Блащак.

Известно, что Вооруженные силы Польши будут оснащены двумя батареями Patriot, также на территории страны дислоцированы две батареи Patriot американских войск.
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