Блащак сообщил о развертывании ЗРК Patriot в аэропорту Варшавы

Польские власти разместят зенитный ракетный комплекс Patriot в аэропорту Варшава-Бабице. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак
Он подчеркнул, что это значимый элемент подготовки бойцов 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.
«Польские пусковые установки Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт в варшавском Бемово, где они будут развернуты», — заявил Блащак.
Известно, что Вооруженные силы Польши будут оснащены двумя батареями Patriot, также на территории страны дислоцированы две батареи Patriot американских войск.