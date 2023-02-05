Рэпер Yung Trappa мог скончаться от острого отравления

Экспертиза показала, что музыкант мог умереть в результате отправления неустановленным веществом. Специалисты указали, что на его теле не было зафиксировано следов насилия. О том, что именно погубило артиста, станет известно в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».