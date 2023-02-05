Рэпер Yung Trappa мог скончаться от острого отравления

Рэп-исполнитель Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, мог скончаться от острого отравления. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие тело 27-летнего артиста.
Экспертиза показала, что музыкант мог умереть в результате отправления неустановленным веществом. Специалисты указали, что на его теле не было зафиксировано следов насилия. О том, что именно погубило артиста, станет известно в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Напомним, Yung Trappa скончался 3 февраля в Санкт-Петербурге. Тело покойного было найдено в квартире на Дровяной улице. Предполагалось, что смерть могла наступить от передозировки наркотиками.