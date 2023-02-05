Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил скончался на 68-м году жизни. Трагической новостью поделились местные СМИ.
Политик занимал пост главы кабинета министров арабской страны в первый срок президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси. Последний отозвался о покойном, как «о добродетельном человеке, одном из лучших в Египте, в котором была воплощена совесть нации», выразив соболезнования родным и близким Исмаила.
Шериф Исмаил занимал пост премьер-министра с 2015 по 2018 год — в период жестких экономических реформ. По словам ас-Сиси, экс-глава кабмина «взял на себя ответственность в самых сложных обстоятельствах и в самые трудные времена». Причина и обстоятельства смерти Исмаила не разглашаются.