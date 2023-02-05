Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил скончался на 68-м году жизни

Шериф Исмаил занимал пост премьер-министра с 2015 по 2018 год — в период жестких экономических реформ. По словам ас-Сиси, экс-глава кабмина «взял на себя ответственность в самых сложных обстоятельствах и в самые трудные времена». Причина и обстоятельства смерти Исмаила не разглашаются.