Василий Власов: депутаты думы активно помогают армии и мирным людям в зоне СВО

Депутат Госдумы Василий Власов привез гуманитарную помощь жителям ДНР и рассказал ФАН, насколько важна помощь людям, какие есть запросы с фронта и какое настроение у населения.
«Сам Донецк, понятное дело, состоит еще из небольших городов-спутников. И снабжение в них из-за боевых действий не самым лучшим образом налажено. Поэтому мы ездили в поселение Северный, в Макеевку, в Горловку и привозили продуктовые наборы: и рис, и гречку, и сахар, и другую еду», — рассказал Власов.
По словам депутата, сейчас люди отправляют много запросов на получение российского гражданства. Власов отмечает, что сейчас есть несколько центров, где можно подать заявление и получить паспорт России, так же добавил, что есть определенные сроки, к которым всех подгоняют.
«Насколько я помню, в июле все истекает. Но очень много людей в возрасте, которые просто физически не могут приехать и подать заявление. Поэтому по приезде, как начнется заседание в Госдуме, я этот вопрос обязательно подниму, чтобы мобильные МФЦ были в небольших поселениях-спутниках Донецка, где проходят боевые действия. Люди в очередях. Поэтому необходимы мобильные комплексы, которые смогли бы ездить и у людей, особенно пожилых, принимать обращения на российские паспорта. Всех напугала новость о сроке, когда перестанут принимать заявки на получение российского документа. Все люди, конечно, нас всегда простят, чтобы срок продлили», — сказал Власов.
Кроме этого, политик рассказал о большом запросе на фронте на квадрокоптеры. По его словам, чаще всего бойцы говорят о квадрокоптере модели Mavic 3 с тепловизором. При этом хотят, чтобы предпочтение отдавали производителям, которые выполняют заказы именно для России.
«Но проблема в том, что сегодня официальных дистрибьюторов нет просто. Есть определенные контакты, но мы столкнулись с тем, что боевые единицы, боевые назначения покупают их просто «на горбушке», где-то на рынке. Необходимо наладить данные связи, этим мы и займемся, собственно, с представителями Минобороны», — отметил Власов.
Еще один вопрос — вопрос санитарного транспорта. По замечанию Власова, в основном сегодня комплектуются большими автомобилями и грузовиками, но есть очень большой запрос на мобильный транспорт.
«Необходимо реально решить этот вопрос, и я его буду ставить, чтобы на фронт поставлять высокомобильный транспорт, которые хорошо проходят по местности», — добавил российский политический деятель.
Отвечая на вопрос, какое настроение у населения, Власов ответил, что люди очень воодушевлены, потому что их приехали защищать и освобождать.
«И даже люди, которым по 60-70 лет, мне иногда, кажется, если им дать оружие в руки, то они просто пойдут в атаку. Потому что такое воодушевление, особенно когда мы приезжаем, эти слова благодарности — это сильно», — рассказал Власов.
Также он вспомнил встречу с депутатом Виталием Милоновым, с которым увиделся накануне. Власов поблагодарил всех коллег из Госдумы, которые находятся и помогают в зоне боевых действий.
«Им огромный поклон и спасибо. И я тоже не прекращаю помогать гуманитарными грузами», — добавил Власов.
В следующий раз он планирует приехать с гуманитарной помощью примерно через две недели, в том числе с решениями по квадрокоптерам.
Ранее ФАН писал, что российские волонтеры передали гуманитарную помощь для детей в Скадовский район Херсонщины.