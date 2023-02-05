Израильская армия задержала высокопоставленного палестинского боевика

В Тель-Авиве Хадера Аднана обвиняют в террористической деятельности.
Израильские войска арестовали высокопоставленного боевика группировки «Исламский джихад Палестины» Хадера Аднана.
Его задержали в родной деревне Ар-Рабех юго-западнее Дженина — главного оплота палестинских вооруженных формирований в этом районе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о поимке семи человек в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан, однако пока неизвестно, был ли среди них Аднан.
Боевика в возрасте 44 лет обвиняют в террористической деятельности. За последние годы он отбыл уже несколько тюремных сроков из-за связей с радикалами, во время нахождения под стражей неоднократно объявлял голодовку.
В ходе рейдов не обошлось без столкновений: израильских военнослужащих обстреляли из проезжавшего мимо них автомобиля, в ответ солдаты также открыли огонь. Информации о потерях пока нет.
Также сообщается, что Тель-Авив передал палестинцам тело 17-летнего подростка, который был убит полицией в лагере беженцев в прошлом месяце. Молодой человек был застрелен, когда навел на солдат игрушечный пистолет, внешне похожий на боевое оружие.
Сейчас на Западном берегу сохраняется крайне напряженная обстановка. Израильские силовые структуры продолжают антитеррористические операции, участившиеся после недавнего нападения на синагогу в Иерусалиме, жертвами которого стали семь человек. Как сообщается, в ходе ночных рейдов за последний год было арестовано около 2500 человек, в результате перестрелок погибли не менее 200 палестинцев, часть из которых была непричастна к деятельности вооруженных формирований.