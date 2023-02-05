Израильская армия задержала высокопоставленного палестинского боевика

Сейчас на Западном берегу сохраняется крайне напряженная обстановка. Израильские силовые структуры продолжают антитеррористические операции, участившиеся после недавнего нападения на синагогу в Иерусалиме, жертвами которого стали семь человек. Как сообщается, в ходе ночных рейдов за последний год было арестовано около 2500 человек, в результате перестрелок погибли не менее 200 палестинцев, часть из которых была непричастна к деятельности вооруженных формирований.