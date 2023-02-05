NC: слова Лаврова о будущем Запада начали воплощаться в жизнь

Не так давно глава МИД заявил, что в скором времени влияние западного мира на экономическую сферу всей международной арены значительно снизится. Он больше не сможет оказывать давление на эту отрасль и поступать так, как выгодно лишь ему. По мнению Лаврова, это приведет к тому, что Европа будет вынуждена начать диалог. Как пишет Галлахер в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», слова дипломата оказались пророческими.