Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров некогда сделал интересное заявление относительно европейского континента. Обозреватель Конор Галлахер в статье для Naked Capitalism обозначил неприятное пророчество дипломата, которое к ужасу Запада начало воплощаться в жизнь.
Не так давно глава МИД заявил, что в скором времени влияние западного мира на экономическую сферу всей международной арены значительно снизится. Он больше не сможет оказывать давление на эту отрасль и поступать так, как выгодно лишь ему. По мнению Лаврова, это приведет к тому, что Европа будет вынуждена начать диалог. Как пишет Галлахер в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», слова дипломата оказались пророческими.
«Первая часть его предсказания уже сбылась. Теперь осталось выяснить: сколько еще людей должно напрасно умереть, прежде чем начнутся переговоры?» — спросил автор.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал, что именно из-за действий Запада диалог между Москвой и Киевом в начале российской спецоперации был прерван.