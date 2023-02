Сериал «Одни из нас» от HBO Max вернул в чарты 76-летнюю певицу Линду Ронстадт

Фантастический сериал с элементами ужасов и боевика «Одни из нас», основанный на видеоигре The Last of Us от студии Naughty Dog, стал одним из самых успешных проектов на стриминге HBO Max. Прозвучавшая в третьем эпизоде песня мгновенно ворвалась в чарты.