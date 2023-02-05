Сериал «Одни из нас» от HBO Max вернул в чарты 76-летнюю певицу Линду Ронстадт

Примечательно, что музыкальная композиция Long Long Time была записана певицей Линдой Ронстадт еще 53 года назад. Сама исполнительница в июле отметила свое 76-летие. На одном только стриминговом сервисе Spotify число прослушиваний трека после выхода третьего эпизода сериала увеличилось на 4900%.