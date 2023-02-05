События в Донбассе к 15:00 5 февраля: восстановление промышленности ДНР, в Угледаре уничтожен склад ВСУ

Председатель правительства республики Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшие 10 лет в ДНР промышленное производство вырастет более чем на 50%. Власти намерены восстановить порядка 20 крупных предприятий, а также восстановить Азовский судоремонтный завод — в 2023 году на его реконструкцию уйдет около 500 миллионов рублей. Также подсчитано, что на создание индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе потребуется не менее 10 лет.