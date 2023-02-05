События в Донбассе к 15:00 5 февраля: восстановление промышленности ДНР, в Угледаре уничтожен склад ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также Макеевке, Минеральному и Ясиноватой. В результате атак в Донецке погибла мирная жительница, еще 2 гражданских получили ранения, зафиксированы повреждения жилой застройки, в том числе прямые попадания в многоквартирный и частный дома. В Ясиноватой повреждена инфраструктура коммунального предприятия, а также нанесен ущерб жилой застройке.
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ на Лиманском направлении — в районах Новосадового и Ямполовки.
На Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся огневое поражение противнику в районах Спорного, Авдеевки и Красногоровки. За сутки здесь уничтожено более 115 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах Яснобродовки и Победы.
На Южно-Донецком направлении поражены позиции ВСУ в районе Угледара, а также уничтожена техника украинских войск в районе Водяного. Кроме того, в Угледаре уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник в районе Егоровки, перехвачены реактивные снаряды ВСУ в районе Волновахи.
Председатель правительства республики Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшие 10 лет в ДНР промышленное производство вырастет более чем на 50%. Власти намерены восстановить порядка 20 крупных предприятий, а также восстановить Азовский судоремонтный завод — в 2023 году на его реконструкцию уйдет около 500 миллионов рублей. Также подсчитано, что на создание индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе потребуется не менее 10 лет.
Хоценко заявил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в ДНР после долгого простоя получил крупный заказ от Бурятии. В рамках соглашения предприятие произведет 8 километров водопроводных труб, на выполнение заказа уйдет 2 месяца непрерывной работы.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил один из ведущих центров специальной боевой подготовки в республике, где ознакомился с учебным процессом.
Продолжаются тяжелые столкновения в Бахмуте. Как сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, бои ведутся практически за каждый дом, информация о якобы «отступлении» ВСУ не имеет ничего общего с действительностью. Украинские войска здесь используют гражданских лиц для разведки: людей заставляют переодеваться в военную форму и выдвигают их на простреливаемые позиции, чтобы выявить огневые точки.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские войска открывали огонь по Сватово, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки разрушены здание швейной фабрики и гараж.
Министерство обороны России в брифинге заявило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ в районах Новоселовского, Стельмаховки и Червоной Дибровы.
Русская гуманитарная миссия доставила в ЛНР около 20 тонн помощи для медицинских и образовательных учреждений Луганска и Алчевска. В груз вошли инвалидные коляски, пеленки для лежачих больных, а также медицинское оборудование. Кроме того, волонтеры передали игрушки для детей, питание для пациентов местных больниц, литературу и учебное оборудование.