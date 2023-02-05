Корнилов объяснил, почему премьер Израиля Нетаньяху опасается за свою жизнь

Некоторые израильские лидеры из-за особенностей проводимой ими политики легко могут стать жертвой покушения. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства, которые посылаются ему и его семье, в том числе, через социальные сети.
«С возвращением Нетаньяху на пост главы израильского правительства мы вновь увидели обострение конфликта с Палестиной, — отметил Корнилов. — Так что было бы странно, если бы в отношении него теперь не звучали угрозы со стороны жителей соседних стран и от арабов внутри самого Израиля».
Политолог подчеркнул, что в регионе уже несколько десятилетий идет серьезное противостояние, и Нетаньяху неизменно находится в списках приоритетных целей для «возможных атак палестинских протестующих».
Эксперт также рассказал, зачем премьер-министр попросил усилить свою охрану публично, а не просто отдал такое распоряжение правоохранительным органам. По его словам, это связано с особенностями государственного устройства Израиля.
«Чтобы предпринять дополнительные меры по усилению безопасности израильского лидера, потребуются дополнительные ассигнования, а также увеличение бюджета для конкретных ведомств — решением одного человека это не сделать, — отметил собеседник ФАН. — Так что публичное заявление Нетаньяху было сделано для того, чтобы правоохранительные ведомства отнеслись к нему серьезно, и не разводили потом, после покушения, руками, говоря, что, мол, «мы ничего об этом не знали».
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина.