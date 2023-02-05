Корнилов заявил, что причиной спецоперации стала политика Запада по подрыву безопасности РФ

Запад остался глух к требованиям России гарантировать внеблоковый статус Украины, а потому специальная военная операция стала неизбежной. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет признал, что происходящая на Украине спецоперация стала следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс. По его словам, с ее началом Владимир Зеленский был уже готов отказаться от идеи присоединиться к НАТО, однако его отговорил Запад.
«На самом деле, у стремления США и других стран Запада интегрировать Украину в НАТО тоже были свои причины, они не собирались делать этого просто так, — заметил Корнилов. — Главным побудительным мотивом здесь было ослабление России, ведь Запад ведет целенаправленную политику по подрыву безопасности РФ. Вступление Украины в Североатлантический альянс — один из шагов на этом пути».
Политолог напомнил, что незадолго до начала российской спецоперации Владимир Зеленский заявлял о необходимости для Украины обзавестись собственным ядерным оружием.
«Разумеется, подобные намерения подтолкнули Москву к решительным действиям, — отметил эксперт. — И я напомню, что Россия неоднократно предлагала и Киеву, и Западу совместно выработать план действий для того, чтобы Украина не стала плацдармом НАТО в подбрюшье РФ, однако нам было в этом отказано!»
Собеседник ФАН также рассказал о причинах столь высокой степени откровенности, которую проявил Беннет в своем сегодняшнем интервью.
«А чего ему скрывать? Это не такой уж большой секрет! — заметил Корнилов. — Российские лидеры уже не раз говорили, что если бы их услышали тогда, в декабре позапрошлого года, и дали бы гарантии сохранения внеблокового статуса Украины, то и не было бы никакой спецоперации».
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина.