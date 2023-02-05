Корнилов заявил, что причиной спецоперации стала политика Запада по подрыву безопасности РФ

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет признал, что происходящая на Украине спецоперация стала следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс. По его словам, с ее началом Владимир Зеленский был уже готов отказаться от идеи присоединиться к НАТО, однако его отговорил Запад.