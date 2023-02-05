Анастасия Волочкова жестко ответила на слухи о циррозе печени и заражении ВИЧ

Балерина Анастасия Волочкова нередко подвергается критике и насмешкам в социальных сетях. Обычно она старается не реагировать на нападки хейтеров, но порой оказывается не в силах держать себя в руках. Так вышло и с недоброжелателем, поставившем ей страшный диагноз.
Отвечая «диагностировавшему» у нее ВИЧ-инфекцию и цирроз печени хейтеру, Волочкова заявила, что если бы он жил в России и не был трусом — она бы подала на него в суд.
«Он поставил диагноз мне, что у меня типа что-то с печенью. Цирроз какой-то степени. Слушайте, мои золотые, конечно, я периодически сдаю анализы, провожу чекап», — добавила она.
Заслуженная артистка России добавила, что недоброжелатели уже «лезут в ее кровь», однако у них все равно ничего не выйдет, и она и дальше будет жить, как сама пожелает.