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Леброн Джеймс в матче против «Оклахомы» может стать самым результативным игроком в истории НБА

Спорт
Леброн Джеймс в матче против «Оклахомы» может стать самым результативным игроком в истории НБА

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Лебро Джеймс в ближайшее время может стать самым результативным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Знаменательное событие может произойти утром 8 февраля.

«Лейкерс» в этот день примут на домашнем паркете баскетболистов «Оклахомы». Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА (38 387).

Игра регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахомой» состоится 8 февраля на «Стейплз Центр». Стартовое вбрасывание произойдет в 6:00 по московскому времени.
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