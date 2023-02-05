Захарова одной фразой загнала Запад в угол после слов Беннета о роли Запада на Украине

Официальному представителю российского МИД Марии Захаровой хватило всего одной фразы, чтобы загнать весь западный мир в угол. Об этом стало известно 5 февраля.
Ранее экс-глава израильского правительства Нафтали Беннет, который выступал посредником между Москвой и Киевом в начале российской спецоперации, назвал виновного в прекращении диалога между государствами. По его словам, он до мельчайших подробностей согласовал с Вашингтоном, Берлином и Парижем свои действия в рамках урегулирования кризиса. Однако Запад в какой-то момент принял решение «громить» президента России Владимира Путина, а не вести с ним диалоги.
«Еще одно признание!» – заявила Захарова.
Такое мнение официальный представитель внешнеполитического ведомства России опубликовала в своем Telegram-канале.