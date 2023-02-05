Захарова одной фразой загнала Запад в угол после слов Беннета о роли Запада на Украине

Ранее экс-глава израильского правительства Нафтали Беннет, который выступал посредником между Москвой и Киевом в начале российской спецоперации, назвал виновного в прекращении диалога между государствами. По его словам, он до мельчайших подробностей согласовал с Вашингтоном, Берлином и Парижем свои действия в рамках урегулирования кризиса. Однако Запад в какой-то момент принял решение «громить» президента России Владимира Путина, а не вести с ним диалоги.