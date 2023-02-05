Сенатор Абрамов: ЕС придется покупать российское топливо дороже и через третьи страны

Россия успела подготовить свою экономику к западным нефтяным запретам. Существуют новые рынки сбыта, куда РФ поставляет свое сырье после начала действия санкций и эмбарго. При этом Европе придется покупать то же самое российское топливо, но уже через другие страны и по более высокой стоимости, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.