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Сенатор Абрамов: ЕС придется покупать российское топливо дороже и через третьи страны

Экономика
Сенатор Абрамов: ЕС придется покупать российское топливо дороже и через третьи страны

Россия успела подготовить свою экономику к западным нефтяным запретам. Существуют новые рынки сбыта, куда РФ поставляет свое сырье после начала действия санкций и эмбарго. При этом Европе придется покупать то же самое российское топливо, но уже через другие страны и по более высокой стоимости, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Решение Евросоюза о введении эмбарго на нефть и нефтепродукты из России было принято еще летом 2022 года, но вступило в силу только 5 декабря и 5 февраля соответственно. За это время Москва успела перестроить свои цепочки поставок, пишет РИА Новости.

На энергетике ЕС соответствующие запреты скажутся негативно. Европа все равно будет закупать российское сырье, но делать это более сложными логистическими маршрутами.
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